پخش زنده
امروز: -
استاندار لرستان گفت: جشنواره تئاتر لرستان فرصتی برای نمایش بخشی از هویت فرهنگی و توان هنرمندان این دیار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی امروز ۲۹ آبان در اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان به میزبانی بروجرد، ضمن خوشآمدگویی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکتکنندگان، برگزاری این مراسم را صحنهای برای هنرنمایی فرزندان لرستان و بازتابی از فرهنگ، تاریخ و تمدن قوم لر عنوان کرد.
وی افزود: لرستان با تاریخی به درازای بشریت، امسال مهر تائیدی از سوی یونسکو بر پیشینه بیش از ۶۵ هزار ساله خود گرفت.
استاندار، بروجرد را شهر فرزانگان، ادبا، دانشمندان و علما دانست که همچون نگینی در استان میدرخشد و مایه افتخار مردم لرستان است.
شاهرخی گفت: هنرمندان لرستان سرمایههای ارزشمند فرهنگی کشور هستند و توانایی و خلاقیت آنان ریشه در تاریخ و غنای فرهنگی این استان دارد.
وی با قدردانی از تلاش هنرمندان، داوران و برگزارکنندگان جشنواره گفت: این رویداد فرهنگی فرصتی مغتنم برای تقویت نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیتهای هنری استان است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: هنر حقیقی آن است که بتواند شهید، صداقت و حقیقت را به تصویر بکشد و جامعه را به سمت ارزشهای انسانی رهنمون سازد.
عباس گودرزی با قدردانی از هنرمندان بروجردی برای اجرای تئاتر حاجقاسم سلیمانی در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این نمایشها نشان دادند که ملت ایران اهل تسلیم نیستند و با زبان هنر میتوان روح مقاومت، ایمان و فرهنگ ایرانی را زنده نگاه داشت.
وی با قدردانی از خانوادههای شهدا، به ویژه همسر شهید پیریایی و خانواده شهدای جنگهای اخیر گفت: این هنرمندان با تلاش خود، صداقت و عشق به وطن را در قالب نمایش بازآفرینی کردند و بروجرد را به نقطه عطفی در فرهنگ و هنر لرستان تبدیل کردند.
گودرزی تأکیدکرد: جشنواره تئاتر لرستان پایان کار نیست، بلکه آغاز حرکتی بزرگ برای اعتلای هنر، فرهنگ و اخلاق در جامعه است.
دیگر نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز هنر را عنصر بنیادین آرامش و آسایش جامعه عنوان کرد که باید در همه عرصههای زندگی جاری باشد.
فاطمه مقصودی با اشاره به نمونههای برجسته از قرآن کریم، شاهنامه فردوسی و اشعار حافظ، هنر را ابزاری برای انتقال مفاهیم معنوی، حماسی و ملی به نسلهای آینده دانست.