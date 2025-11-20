رویداد‌های هنری بازتابی از فرهنگ، تاریخ و تمدن دیار لرستان است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی امروز ۲۹ آبان در اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان به میزبانی بروجرد، ضمن خوش‌آمدگویی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت‌کنندگان، برگزاری این مراسم را صحنه‌ای برای هنرنمایی فرزندان لرستان و بازتابی از فرهنگ، تاریخ و تمدن قوم لر عنوان کرد.

وی افزود: لرستان با تاریخی به درازای بشریت، امسال مهر تائیدی از سوی یونسکو بر پیشینه بیش از ۶۵ هزار ساله خود گرفت.

استاندار، بروجرد را شهر فرزانگان، ادبا، دانشمندان و علما دانست که همچون نگینی در استان می‌درخشد و مایه افتخار مردم لرستان است.

شاهرخی گفت: هنرمندان لرستان سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی کشور هستند و توانایی و خلاقیت آنان ریشه در تاریخ و غنای فرهنگی این استان دارد.

وی با قدردانی از تلاش هنرمندان، داوران و برگزارکنندگان جشنواره گفت: این رویداد فرهنگی فرصتی مغتنم برای تقویت نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های هنری استان است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: هنر حقیقی آن است که بتواند شهید، صداقت و حقیقت را به تصویر بکشد و جامعه را به سمت ارزش‌های انسانی رهنمون سازد.

عباس گودرزی با قدردانی از هنرمندان بروجردی برای اجرای تئاتر حاج‌قاسم سلیمانی در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این نمایش‌ها نشان دادند که ملت ایران اهل تسلیم نیستند و با زبان هنر می‌توان روح مقاومت، ایمان و فرهنگ ایرانی را زنده نگاه داشت.

وی با قدردانی از خانواده‌های شهدا، به ویژه همسر شهید پیریایی و خانواده شهدای جنگ‌های اخیر گفت: این هنرمندان با تلاش خود، صداقت و عشق به وطن را در قالب نمایش بازآفرینی کردند و بروجرد را به نقطه عطفی در فرهنگ و هنر لرستان تبدیل کردند.

گودرزی تأکیدکرد: جشنواره تئاتر لرستان پایان کار نیست، بلکه آغاز حرکتی بزرگ برای اعتلای هنر، فرهنگ و اخلاق در جامعه است.

دیگر نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز هنر را عنصر بنیادین آرامش و آسایش جامعه عنوان کرد که باید در همه عرصه‌های زندگی جاری باشد.

فاطمه مقصودی با اشاره به نمونه‌های برجسته از قرآن کریم، شاهنامه فردوسی و اشعار حافظ، هنر را ابزاری برای انتقال مفاهیم معنوی، حماسی و ملی به نسل‌های آینده دانست.