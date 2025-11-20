پخش زنده
استاندار خراسان شمالی گفت: این موضوع از اولویتهای دولت چهاردهم است و باید به صورت حرفهای دنبال شود تا سود اقتصادی آن نصیب مردم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری در جلسه سه شنبههای تسهیلگری استان گفت: سفر هیات تجاری استان به کشور ترکمنستان نقاط قوت زیادی داشت و فرصت مناسبی برای معرفی محصولات ایرانی فراهم شد که باید از آن به بهترین شکل بهرهبرداری شود.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به اینکه سایر کشورها اکنون بازار ترکمنستان را در اختیار دارند، گفت: مردم این کشور به محصولات ایرانی علاقهمند هستند و باید زمینههای حضور بیشتر تجار و فعالان اقتصادی فراهم شود تا تبادلات تجاری افزایش یابد.
نوری همچنین به روند مجوزهای سرمایهگذاری و پروژههای توسعهای اشاره کرد و تصریح کرد: سرمایهگذاریها نیازمند برنامهریزی و مطالعه دقیق هستند و نمیتوان انتظار داشت در کوتاهمدت به نتیجه برسند.
وی از رسانهها خواست که نقدهای خود را دانشمحور و منصفانه ارائه کنند و تاکید کرد: مدیران میتوانند از انتقاد برای یافتن راهکار استفاده کنند، اما انتشار مطالب غیر تخصصی در فضای مجازی میتواند روند توسعه استان را تحت تاثیر قرار دهد.