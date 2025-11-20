به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از بازنگری و اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده ۹ آیین‌نامه ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد و اعلام کرد از این پس تمامی درخواست‌های جداسازی اعضای خانوار تنها در صورتی بررسی می‌شود که تغییرات هویتی و خانواری ابتدا در سامانه سازمان ثبت‌احوال کشور (NCR) ثبت و تأیید شده باشد.

نوروزی با اشاره به سازوکار گذشته گفت: «در سال ۱۳۸۹ جداسازی اعضای خانوار با تأیید دفاتر پلیس +۱۰ انجام می‌شد، اما طبق آیین‌نامه شناسایی خانوار‌های ایرانی و اتباع خارجی مصوب سال ۱۴۰۰، پایگاه اطلاعات خانوار به ثبت‌احوال منتقل شد و امروز دیگر تنها رأی قطعی مرجع قضایی یا تأیید وسع اقتصادی توسط وزارت رفاه می‌تواند مبنای جداسازی باشد.»

وی شرایط جدید را اینگونه تشریح کرد: «جداسازی به دلایلی مانند قیمومیت، حضانت، بدسرپرستی یا ناسازگاری فقط با ارائه حکم قطعی دادگاه و ثبت آن در سامانه NCR انجام می‌شود.»

«اگر فردی به دلیل وسع اقتصادی درخواست جداسازی دارد، ابتدا باید تقاضای خود را در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کند تا تمکن مالی و دهک‌بندی او بررسی و تأیید شود.»

«پس از تأیید اطلاعات در ثبت‌احوال و وزارت رفاه، نتیجه به سازمان هدفمندسازی ارسال می‌شود و پرداخت یارانه بر اساس وضعیت جدید انجام خواهد شد.»

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با تأکید بر اینکه این اصلاحات به شفافیت بیشتر نظام رفاهی کمک می‌کند، افزود: «این طرح باعث کاهش مراجعات مردمی به دفاتر پلیس +۱۰ و فرمانداری‌ها، یکپارچگی پایگاه‌های اطلاعاتی، کاهش مغایرت‌ها و اجرای دقیق‌تر دهک‌بندی خواهد شد.»

نوروزی در پایان با اشاره به اثرات مثبت اجرای این دستورالعمل تصریح کرد: «هدف ما قانونمندتر شدن فرآیند‌ها و افزایش دقت در شناسایی خانوار است. اجرای صحیح این طرح حتماً به توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها و کاهش خطا‌های سیستمی کمک خواهد کرد.»