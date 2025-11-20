به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده سپاه شهرستان سروستان گفت: نیروگاه خورشیدی ۳۰۰ کیلوواتی با اعتبار بیش از ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات قرارگاه محرومیت زدایی سپاه تا ۲۲ بهمن امسال به بهره برداری می‌رسد.

سرهنگ پاسدار حسین مباشری افزود: این نیروگاه با هدف بکارگیری انرژی پاک و حمایت از اشتغال و اقتصاد جامعه هدف، با کمک بسیج سازندگی سپاه این شهرستان ساخته می‌شود.

وی بیان کرد: تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، دارای پتانسیل‌هایی از جمله غلبه بر خاموشی‌های گسترده برق به دلیل بروز بلایای طبیعی یا عوامل دیگر است.

فرمانده سپاه سروستان گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ نفر در این طرح ثبت نام کرده‌اند و روند ثبت متقاضیان برای معرفی به بانک مورد نظر برای دریافت تسهیلات پنل خورشیدی انجام خواهد گرفت.

شهرستان سروستان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.