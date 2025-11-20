به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،امین عرب‌پور افزود: با توجه به اینکه لحظه‌های آغاز زایمان در حال سپری شدن بود، امکان انتقال مادر به آمبولانس و اعزام به بیمارستان وجود نداشت؛ بنابراین کارشناسان اورژانس در شرایطی حساس و با ارائه مراقبت‌های تخصصی، فرایند زایمان را در همان منزل انجام دادند و نوزاد عجول سالم و سلامت چشم به جهان گشود.

رییس فوریت‌های پزشکی زرند گفت: پس از انجام زایمان، حال عمومی مادر و نوزاد رضایت‌بخش گزارش شد و هر دو برای ادامه مراقبت‌های لازم به بیمارستان سینا منتقل شدند.