به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان گفت: مأموران یگان حفاظت این اداره با همکاری نیروی انتظامی موفق شدند ۱۳ قطعه کبک زنده را از شکارچیان متخلف کشف و ضبط کنند.

آوات بازیار افزود: پس از دریافت گزارش‌های مردمی درباره زنده‌گیری و نگهداری غیرقانونی پرندگان وحشی در یکی از محله‌های شهر، مأموران با هماهنگی مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی به محل اعزام شدند.

بازیار اظهارکرد: مأموران یگان حفاظت این اداره در این عملیات موفق به کشف ۱۳ قطعه کبک زنده، ۲۲ عدد قفس چوبی و سایر ادوات صید غیرمجاز شدند.

وی گفت: پس از تکمیل صورت‌جلسه، پرونده متهمان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان اضافه کرد: کبک‌های کشف‌شده پس از بررسی وضعیت سلامت، در زیستگاه‌های طبیعی شهرستان رهاسازی می‌شوند تا به چرخه طبیعی حیات‌وحش بازگردند.