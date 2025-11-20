مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک گفت: به دلیل شرایط آب‌وهوایی مساعد و اقلیم مناسب، زعفران این شهرستان از کیفیت مطلوب و بازارپسندی بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، رضایی با اشاره به سطح زیرکشت زعفران در شهربابک افزود: هم‌اکنون ۱۶۸ هکتار از اراضی شهرستان به کشت این محصول اختصاص دارد و به‌طور متوسط از هر هکتار بین ۳ تا ۵ کیلوگرم زعفران خشک برداشت می‌شود. وی گفت: محصول برداشت‌شده علاوه بر مصرف داخلی، به شهرستان‌های همجوار نیز عرضه می‌شود.

مناطق جوزم و دهج بیشترین سطح زیرکشت زعفران را در شهربابک به خود اختصاص داده‌اند.





