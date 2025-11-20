رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا با اشاره به نزدیک شدن به بلک فرایدی یا جمعه سیاه، از شهروندان خواست در خرید‌های اینترنتی خود دقت بیشتری داشته باشند، زیرا همزمان با افزایش حجم معاملات آنلاین، فعالیت مجرمان سایبری نیز افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ پاشایی در برنامه روی خط خبر شبکه خبر گفت: بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار کسب کار بدون مجوز در فضای مجازی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: بسیاری از کاربران به دلیل عجله در خرید و فریب تخفیف‌های غیر واقعی، قربانی این نوع کلاهبرداری‌ها می شوند.