تیم شمشیربازی اپه مردان ایران به مرحله نیمه نهایی بازی‌های اسلامی ریاض صعود کرد و نشان برنزش قطعی شد.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های اسلحه اپه تیمی مردان برگزار شد و ایران توانست به مرحله نیمه نهایی صعود کند.

تیم ملی ایران در یک رقابت حساس و پایاپای با نتیجه ۴۵ بر ۴۴ مقابل ازبکستان پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی رفت و به این ترتیب مدال برنز ایران قطعی شد.

این نخستین نشان شمشیربازی ایران در این دوره از بازی‌های کشوری اسلامی خواهد بود.

برای ایران محمد اسماعیلی، امیرحسین موشحی، بهنام بیک و محمدعلی خاکزار بازی کردند.

تیم ملی ایران در مرحله یک هشتم نهایی اندونزی را با نتیجه ۴۵ بر ۲۹ شکست داد.

پیش از این، محمد اسماعیلی و امیرحسین موشحی دو شمشیرباز اپه ایران، در مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی جدول انفرادی حذف شدند و به مدال نرسیدند.

مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک به همراه غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و نایب رئیس کمیته ملی المپیک، با حضور در سالن نظاره‌گر رقابت تیم اپه مردان ایران با اندونزی بودند.