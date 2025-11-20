احیای طعم اصیل «لتیروگ پیازچه» در بیده
کارگاه آموزشی طبخ «لتیروگ پیازچه» با هدف احیای سنتهای غذایی در روستای بیده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، رئیس اداره ترویج جهاد کشاورزی میبد گفت: کارگاه آموزشی طبخ «لتیروگ پیازچه» (نان ساجی) روز چهارشنبه ۲۸ آبانماه ۱۴۰۴ با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میبد، اداره میراث فرهنگی و دهیاری روستای بیده در بومگردی «ننه لیلا» برگزار شد.
اسماعیلیکیا افزود: این برنامه که در چارچوب سلسلهرویدادهای «چهارشنبههای ترویجی میبد» اجرا شد، با هدف احیای میراث غذایی و انتقال دانش سنتی به نسل جوان طراحی شده و با استقبال چشمگیر بانوان روستای بیده همراه بود؛ بهگونهای که بیش از ۷۰ نفر در این رویداد آموزشی حضور یافتند.
وی ادامه داد: شرکتکنندگان در فضایی آموزشی و صمیمی با شیوههای سنتی پخت نانهای محلی، بهویژه لتیروگ پیازچه، آشنا شدند و خود نیز بهصورت عملی به طبخ این نان اصیل پرداختند.
اسماعیلی کیا هدف از برگزاری این کارگاه را حفظ میراث غذایی نیاکان، توانمندسازی بانوان روستایی و تقویت پیوند میان فرهنگ، تغذیه و ترویج کشاورزی دانست.
وی بیان کرد: برگزاری چنین برنامههایی میتواند دانش بومی را از خطر فراموشی نجات داده و آن را بهعنوان سرمایهای فرهنگی به نسلهای آینده منتقل کند.