معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: ورودی سد‌های استان در ۲ ماه اول سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حمید فضایلی اظهار کرد: در حالی که در مهر و آبان سال گذشته بیش از ۱۸ میلیون مترمکعب آب به مخازن سد‌های استان وارد شده بود امسال تا این لحظه این رقم کمتر از ۱۵ میلیون مترمکعب است.

وی کاهش بارش برف و باران در ارتفاعات و بالادست سد‌های استان را از دلایل اصلی کاهش ورودی سد‌ها ذکر کرد و افزود: با گذشت دو ماه از سال آبی بارش خوبی را در حوضه‌های آبریز استان شاهد نبودیم و این موضوع منابع آبی استان را با چالش رو‌به‌رو کرده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اردبیل با اشاره به کاهش ورودی سد یامچی اردبیل اظهار کرد: با وجود تلاش همکاران در بالادست سد یامچی و هدایت آب‌های سطحی به سمت سد، وضعیت ذخیره آبی سد یامچی مناسب نیست و ورودی این سد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد کاهش یافته است.

فضایلی همچنین درباره آخرین وضعیت سد سبلان مشگین‌شهر هم گفت: ورودی این سد نسبت به سال قبل ۱۱ درصد کاهش داشته و در حال حاضر تنها پنج میلیون مترمکعب آب قابل بهره‌برداری در پشت این سد ذخیره‌سازی شده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ۲ سد ارس و خداآفرین به عنوان سد‌های تاثیرگذار در شمال استان نیز گفت: ورودی آب این ۲ سد نیز نسبت به سال قبل بیش از ۲۵ درصد کاهش داشته است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اردبیل بیان کرد: با توجه به اقدامات لازم در جلوگیری از خروج بدون برنامه آب از سد‌های استان ذخایر آب سد‌های استان، به دلیل کاهش بارش‌ها افزایش نداشته و مشابه آمار سال قبل می‌باشد.

بر اساس آمار‌های موجود استان اردبیل از نظر بارندگی در مقایسه با استان‌های واقع در شمال‌غرب کشور، شامل استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی و زنجان که به لحاظ اقلیمی در شرایط نسبتا مشابهی می‌باشند، در جایگاه چهارم قرار دارد.