پخش زنده
امروز: -
رقابتهای بسکتبال لیگ برتر بانوان فردا با برگزاری سه دیدار وارد هفته پنجم میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، از هفته پنجم رقابتهای بسکتبال لیگ برتر بانوان، جمعه (۳۰ آبان) سه دیدار در سالن زنده یاد محمود مشحون تهران برگزار میشود.
در نخستین دیدار این هفته تیمهای آکادمی سحر و نیکا رو در روی هم قرار میگیرند. آکادمی سحر در حالی این دیدار را برگزار میکند که با ۳ بازی و کسب امتیاز کامل از آنها صدرنشین جدول رده بندی است، اما حریفش تنها با یک برد در میانه جدول ایستاده است.
استقلال تهران که با کمترین تعداد بازی نسبت به دیگر تیمها در انتهای جدول ایستاده است فردا به مصاف قهوه باتسام میرود. مشهدیها در حالی برای برگزاری این دیدار به تهران سفر کردهاند که هم امتیاز با فینالیستهای فصل قبل و آبادانیها و البته یک بازی بیشتر نسبت به آنها، در جایگاه چهارم قرار گرفته است.
ستاد ملی گاز امیدوار است در این هفته از رقابتها صاحب اولین برد فصل خود شود. برای رسیدن به این هدف، این تیم باید فردا کاسپین را از پیش رو بردارد.
آخرین دیدار هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال بانوان یکشنبه آینده برگزار میشود و طی آن آبادانیها در تهران با گروه بهمن رقابت میکنند. دو تیم بدون باخت در ردههای دوم و سوم جدول ایستادهاند.
برنامه دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال بانوان به این شرح است:
جمعه ۳۰ آبان
* آکادمی نیکا - آکادمی سحر (ساعت ۱۱ - سالن زنده یاد محمود مشحون)
* استقلال تهران - قهوه باتسام مشهد (ساعت ۱۳ - سالن زنده یاد محمود مشحون)
* ستاد ملی گاز - کاسپین تهران (ساعت ۱۵- سالن زنده یاد محمود مشحون)
یکشنبه ۲ آذر
* گروه بهمن - پالایش نفت آبادان (ساعت ۱۱ - سالن زنده یاد محمود مشحون)