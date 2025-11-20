طرح ملی شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی، برای تضمین سلامت، رهگیری و کنترل کیفیت محصولات از مزرعه تا سفره در یزد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلسه تبیین «دستورالعمل فنی و فرآیند اجرایی شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی» روز چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه با حضور اعضای کمیته اجرایی استان در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی یزد برگزار شد.

رئیس سازمان، اجرای این طرح را یکی از مهم‌ترین الزامات برنامه هفتم توسعه دانست و اظهار کرد: اجرای نظام شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی، تحولی بنیادین برای تضمین سلامت و کیفیت تولیدات کشاورزی و ایجاد زنجیره‌ای شفاف از تولید تا عرضه است.

عباس حاجی‌حسینی با اشاره به اهداف کلان این طرح افزود: تولید و عرضه محصولات دارای حد مجاز باقیمانده سموم و آلاینده‌ها، کاهش ضایعات کشاورزی، ارتقای سلامت غذایی جامعه، مدیریت مطلوب مصرف نهاده‌ها و ساماندهی زنجیره تأمین از جمله مهم‌ترین دستاورد‌های پیش‌بینی‌شده در این برنامه است.

ئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: این طرح با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و تحت نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا خواهد شد.

در ادامه جلسه، محمد دشتی رئیس کارگروه محیط زیست سازمان و دبیر کمیته اجرایی بند «خ» ماده ۷۱، جزئیات دستورالعمل اجرایی را تشریح کرد و گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، نظام یکپارچه رهگیری، ردیابی، بسته‌بندی، شناسنامه‌دار کردن و برندسازی محصولات خام کشاورزی را در کشور راه‌اندازی و پیاده‌سازی کند.

وی افزود: اجرای این نظام، امکان نظارت دقیق‌تر بر فرآیند تولید، جلوگیری از عرضه محصولات فاقد استاندارد‌های سلامت و ایجاد بازار شفاف و رقابتی برای محصولات کشاورزی را فراهم خواهد کرد.