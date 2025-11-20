علی اکبرپور نماینده وزن منهای ۸۵ کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو کشورمان، در بازی‌های همبستگی اسلامی با پیروزی مقابل نماینده قزاقستان به نشان برنز این رقابت‌ها رسید.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در ادامه مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، امروز در نخستین روز از مسابقات جوجیتسو، علی اکبرپور نماینده وزن منهای ۸۵ کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، در چهارمین مبارزه خود موفق به شکست «ایمان وردی اوف» نماینده قزاقستان شد و به نشان برنز دست یافت.

اکبرپور در نخستین دیدار خود به مصاف «رامشد عبدالله» از تاجیکستان رفت و این مبارزه در نهایت با ضربه فنی (سابمیشن) به سود جوجیتسوکار تاجیکستان خاتمه یافت.

وی در دومین مبارزه خود، محمد رضا عطایی از افغانستان را با نتیجه سابمیشن (ضربه فنی) شکست داد.

اکبرپور در سومین مبارزه به مصاف «ابو الرقاعب» نماینده اردن رفت و با نتیجه ۸ بر صفر برنده از تاتامی A خارج شد.

هستی حمودی، نماینده وزن منهای ۷۰ کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو بانوان کشورمان نخستن نشان برنز کاروان جوجیتسو کشورمان در ریاض را کسب کرد.

ضمن اینکه، پوریا طاهرخانی نماینده وزن منهای ۹۴ کیلوگرم تیم ملی مردان کشورمان امروز در نخستین مبارزه مقابل اردن شکست خورد، در دومین مبارزه نماینده گابن را ضربه فنی کرد و در نهایت با شکست مقابل بحرین از گردونه رقابت‌ها کنار رفت و موفق به کسب نشان نشد.

مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازی‌ها در استایل نِوازا (خاک) برگزار می‌شود.