پخش زنده
امروز: -
با حضور اعضای هیأترئیسه دانشگاههای علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و رفسنجان، تفاهمنامه همکاری مشترک میان این دو دانشگاه به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،این تفاهمنامه با هدف توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی و آموزشی و ارتقای سطح دانش و فناوریهای نوین در حوزه سلامت، درمان و آموزش پزشکی منعقد شد.
گسترش تبادل تجربیات و ظرفیتهای علمی، بهرهگیری از توان تخصصی اعضای هیأتعلمی و نیروی انسانی متخصص دو دانشگاه، برنامهریزی برای اجرای آموزشهای مشترک، برگزاری دورههای علمی و تخصصی، و ارائه مشاوره در جهت ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، از جمله محورهای مهم این تفاهمنامه است.
در این تفاهمنامه همچنین بر همکاری دو دانشگاه در زمینه بهبود خدمات مراقبتهای مادر و کودک، پیشگیری از بیماریها در مناطق تحت پوشش، توسعه فعالیتهای فرهنگی و رفاهی، و اجرای برنامههای مرتبط با نظامنامه سلامت همهجانبه تأکید شده است.
این همکاری مشترک گامی مؤثر در همافزایی علمی و اجرایی و ارتقای سطح خدمات سلامت در منطقه محسوب میشود.