مدیر کل راهداری وحمل و نقل جادهای آذربایجان غربی از صدور بیش از ۳۱۷ مجوز احداث تاسیسات در حریم و نوار حفاظتی راههای استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شکری در ششمین کارگاه آموزشی حریم راهها گفت: با هدف صیانت از حریم راههای استان، بیش از ۳۱۷ مجوز احداث تاسیسات در حریم و نوار حفاظتی راههای استان صادر شده و برای جلوگیری از تجاوز به حریم راههای استان ۱۸۶ مورد پرونده برخورد با متجاوزین تشکیل و به مراجع قانونی ارجاع شده است.
وی همچنین افزود: در آذربایجان غربی ابیش از ۱۲ هزار راه اصلی و فرعی وجود دارد که ۸ هزار راه استان روستایی است و ساماندهی و بهسازی این راهها در دستور کار راهداری استان قرار دارد.
مدیرکل راهداری وحمل و نقل جادهای استان گفت: ششمین کارگاه آموزشی حریم راهها با هدف تعامل بیشتر با دادستانی و فراجا در ارومیه برگزار و مباحث فنی و حقوقی و نگهداری حریم راهها بررسی شد.
شکری گفت: حریم راه فقط یک نوار ساده نیست و حریم راه برای نگهداری مستمر راهها و عبورهای اضطراری، راهداری زمستانه و برای ایمنی و منظرسازی و توسعه آتی م است و باید این سرمایه حفظ شود.