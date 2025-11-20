به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فوتسالیست‌های قمی در ترکیب تیم ملی دانش آموزی کشورمان به عنوان پنجمی جهان رسیدند.

تیم ملی فوتسال دانش آموزی که محمدجواد سنگتراشان، امیررضا صفری و حمید رستگارزاده ۳ فوتسالیست قمی و عضو تیم دلسوختگان قم را در ترکیب خود داشت، پس از ۳ پیروزی در مرحله گروهی و موفقیت در مرحله یک هشتم نهایی، در یک چهارم نهایی برابر تیم برزیل مغلوب شد و از صعود به جمع چهار تیم برتر بازماند.

ملی پوشان فوتسال دانش آموزی کشورمان در ادامه این رقابت برابر تیم‌های صربستان و مجارستان به پیروزی رسیدند و به عنوان پنجمی این رقابت‌ها دست یافتند.

بازیکنان قمی در این موفقیت نقش چشمگیری داشتند و در هر ۷ بازی تیم ملی موفق به گلزنی شدند.

مسابقات فوتسال دانش آموزی جهان به میزبانی برزیل برگزار شد.