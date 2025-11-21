به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، ماموران پلیس امنیت اقتصادی هنگام کنترل جاده و اجرای ایست و بازرسی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ علیرضا نوشاد افزود: در بازرسی از این خودرو، ۳۱۴ کپسول شارژ گاز خودرو، ۲۶۰ بکس فندک، هزار و ۱۰۰ بکس کاغذ و مقادیری خوراکی خارجی فاقد هرگونه مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۴۷ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص راننده دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.