نشست مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با نوجوانان و کانون یاران استان سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حامد علامتی گفت: نظام مسائل کودکان و نوجوانان استان سمنان بررسی و برای رفعِ بخشی از مشکلات از جمله توسعه فعالیت‌های روستایی و مناطق کم برخوردار برنامه ریزی شد

وی افزود: ۸ هزار کانون یار و هزار و ۵۰ مرکز فرهنگی، ادبی و هنری با رویکرد نوجوان محوری در کشور فعال است

مرتضی مزینانی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان گفت: گفتمان‌های کودکان، نوجوانان و کارشناسان با رویکرد توسعه فعالیت‌های کاربردی و مطلوب بررسی و اجرا می‌شود.

نوجوانان و کانون یاران مشکلات و ایده‌های خود را برای پیشرفت فردی و اجتماعی بیان کردند