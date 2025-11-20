پخش زنده
تیم ملی هندبال بانوان ایران در دیدار ردهبندی بازیهای همبستگی اسلامی مقابل ازبکستان به برتری رسید و صاحب نشان برنز شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال بانوان ایران امروز در دیدار ردهبندی ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی به مصاف ازبکستان رفت و با نتیجه ۲۹ - ۲۵ به برتری رسید.
ملیپوشان کشورمان نیمه نخست را نیز با عملکردی مطمئن ۱۵–۱۱ به سود خود پایان دادند و در نیمه دوم با کنترل جریان بازی و مدیریت درست لحظات حساس، اجازه بازگشت را به حریف ندادند.
تیم ملی هندبال بانوان ایران در این دوره از رقابتها با ترکیب فاطمه خلیلی، آرزو محمدی، مینا وطنپرست، ساناز رجبی، هانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زندهبودی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانیآرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی حاضر شد.
موفقیت امروز، اولین مدال تاریخ هندبال بزرگسالان زنان ایران در عرصه بینالمللی به شمار میرود.