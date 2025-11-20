پخش زنده
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به لرستان با اشاره به پیشینه دهها هزار ساله زیست و تمدن در کشورمان گفت: هنرهای نمایشی تجلی تاریخ و تمدن ایرانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید عباس صالحی امروز ۲۹ آبان در سفر به لرستان و در آئین اختتامیه سیوهفتمین جشنواره تئاتر لرستان که با میزبانی شهرستان بروجرد برگزار شد، ضمن قدردانی از هنرمندان و فعالان فرهنگی استان گفت: هنرهای نمایشی تجلی اصیل تاریخ و تمدن ایرانی است و ایران عزیز با پیشینه دهها هزار سال زیست و تمدن، جانمایهای در هنرهای مختلف دارد.
وی با اشاره به شخصیت استاد فرشید صمدی پور افزود: نکوداشت این هنرمند لرستانی تنها بزرگداشت یک شخصیت هنری نیست، بلکه پاسداشت نماد هنرمند مردمی است؛ هنرمندانی که از دل مردم برمیخیزند، با مردم زندگی میکنند و ارتباط خود را با جامعه حفظ کردهاند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: استاد صمدیپور از چهرههای برجسته تئاتر لرستان است که از ریشههای فرهنگی استان برخاسته و در مسیر حرفهای خود، همواره به مردم و روح مردمی هنر وفادار مانده است.
صالحی در ادامه از تلاش دبیرخانه جشنواره و مجموعه همکاران فرهنگی لرستان قدردانی کرد و افزود: برگزاری این آئین نتیجه همراهی و همدلی مسئولان استانی، نمایندگان مردم، شورای شهر، شهرداری و جامعه هنرمندان است.
وی با تأکید بر اهمیت هنرهای نمایشی در لرستان اظهار کرد: این منطقه با سابقه زیست بیش از ۶۰ هزار سال، بستر شکلگیری اسطورهها، متلها و روایتهایی است که میتوانند مایه الهام نسلهای جدید هنرمندان باشد.
صالحی افزود: توجه به میراث فرهنگی و هنری لرستان باید همزمان با حمایت از استعدادهای جوان ادامه یابد تا هنرهای نمایشی این استان بیش از پیش در مسیر رشد و معرفی هوی فرهنگی ایران گام بردارد.
دیدار با خانواده شهدا و شرکت در آئین اختتامیه دهمین دوره کتاب سال لرستان در خرم آباد از دیگر برنامههای سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به لرستان است.