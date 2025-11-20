ماموران پاسگاه انتظامی هنزا رابر در یک عملیات،یک باند قاچاق سلاح را متلاشی و از انها مقادیری مهمات و هجده قبضه کلت کمری کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، ساعتیی پیش، با اشراف اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی هوشمندانه مأموران پاسگاه انتظامی "هنزا" پلیس شهرستان رابر، یک باند قاچاق سلاح و مهمات که قصد انتقال محموله سلاح به عمق کشور را داشتند، شناسایی و منهدم شد.

مأموران پاسگاه انتظامی "هنزا" شهرستان رابر موفق شدند در این عملیات، از یک دستگاه خودروی سواری، ۱۸ قبضه کلت کمری به همراه ۳۱ خشاب و مقادیری مهمات مربوطه کشف و ۲ نفر متهم را نیز دستگير کنند.

تحقيقات پليس براي شناسايي و دستگيري ساير اعضای این باند ادامه دارد.