تفاهم نامه سه جانبه اجرای طرح تبدیل سیمهای مسی مخابرات به فیبر نوری بین شرکت مخابرات ایران، استانداری فارس و شهرداری شیراز امضا شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تفاهم نامه سه جانبه اجرای طرح تبدیل سیمهای مسی مخابرات به فیبر نوری بین شرکت مخابرات ایران، استانداری فارس و شهرداری شیراز امضا شد .
جعفر پور مدیرعامل مخابرات ایران گفت: شیراز جزو اولین شهرهایی است که این طرح در آن اجرا میشود که برای اجرای آن ۳ هزار میلیارد تومان هزینه لازم است که این مبلغ تامین و این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ اجرا میشود.
وی با بیان اینکه افزایش سرعت اینترنت، بهبود کیفیت مکالمات، کاهش مصرف برق از مزایای این طرح است افزود: مکالمه با تلفن ثابت با فیبر نوری رایگان خواهد بود.
در فارس بیش از هزار و ۴۰۰مشترک از این طرح بهرهمند میشوند .