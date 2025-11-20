به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان سپیدان گفت:در راستای طرح برخورد با قاچاق احشام، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام بررسی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ ذبیح‌اله رضایی افزود: در بازرسی از این خودرو ۶۵ راس گوسفند فاقد هرگونه مجوز قانونی در این شهرستان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سپیدان با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: شهروندان در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.