پخش زنده
امروز: -
قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی (فرانسه، انگلیس و آلمان) با همراهی آمریکا، علیه برنامه صلحآمیز هستهای کشورمان، در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این قطعنامه که با ۱۹ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و ۳ رای مخالف به تصویب رسید، بدون اشاره به همکاریهای همیشگی جمهوری اسلامی ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تهران به پایبند نبودن به تعهدات پادمانی متهم شده است.
این سند که بر پایه گزارش اخیر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تنظیم شده است بر ضرورت دسترسی فوری آژانس به اطلاعات دقیق درباره ذخایر مواد هستهای اعلامشده ایران تاکید دارد.
در متن این قطعنامه آمده است که ایران بر اساس تصمیمات بینالمللی باز اعمال شده در سپتامبر ۲۰۲۵، موظف به تعلیق تمامی فعالیتهای مرتبط با غنیسازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه و طرح های مربوط به آب سنگین است. همچنین از ایران خواسته شده است تا مطابق پروتکل الحاقی عمل کند و اطلاعات کامل درباره وضع ذخایر اورانیوم غنیشده و تاسیسات تحت پادمان را در اختیار آژانس قرار دهد.
بر اساس این سند که در واقع هفتمین قطعنامه پس از بستهشدن رسمی پرونده «ابعاد نظامی احتمالی» برنامه هستهای ایران در سال ۱۳۹۴ بشمار میرود، از مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته شده است پیش از هر نشست عادی سهماهه شورای حکام، گزارشی درباره اجرای توافق پادمان ایران طبق معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای و همچنین اجرای مفاد تمامی قطعنامههای مرتبط شورای امنیت مطابق با رویههای گذشته ارائه کند.
از ایران هم خواسته شده که به تمامی تعهدات قانونی خود طبق قطعنامههای شورای امنیت مذکور پایبند باشد و از طریق ارائه اطلاعات و فراهم کردن دسترسیهایی که آژانس برای این منظور درخواست میکند، همکاری کامل و سریع با آژانس بینالمللی انرژی اتمی داشته باشد.
این قطعنامه میافزاید: ایران باید به طور کامل و بدون هیچ قید و شرطی به توافق پادمان معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای از جمله با اجرای بند اصلاحشده ۳.۱ پایبند باشد تا آژانس بتواند بدون تاخیر اطلاعات دقیق درباره موجودی مواد هستهای و تاسیسات تحت پادمان در ایران دریافت کند و تمامی دسترسیهای لازم برای راستیآزمایی این اطلاعات در اختیار آژانس قرار گیرد.
روز گذشته، هشت کشور از جمله چین، روسیه و ایران با صدور بیانیهای مشترک از کشورهای عضو خواستند در برابر سیاسیکاری درباره برنامه هستهای صلحآمیز ایران ایستادگی کرده و از این پیشنویس حمایت نکنند.
در این بیانیه ضمن استقبال از تعاملات سطح بالا میان مدیرکل آژانس و مقامهای ایرانی و همکاری تهران در فراهمکردن دسترسی به تأسیسات «تحت حمله قرار نگرفته»، هشدار داده شده است که قطعنامه جدید ضدایرانی میتواند روند کنونی گفتوگو و فضای مثبت همکاری را تضعیف کرده و با ایجاد نوعی «واقعیت موازی» در سازوکارهای گزارشدهی، وحدت، اعتبار و یکپارچگی نهادی آژانس را خدشهدار کند.
این کشورها با تأکید بر ضرورت صیانت از ماهیت فنی و بیطرفانه آژانس، از همه اعضا خواستهاند در برابر سیاسیسازی موضوعات پادمانی درباره ایران مقاومت کرده و از حمایت از پیشنویس قطعنامه خودداری کنند.
جمهوری اسلامی ایران نیز پیشتر هشدار داده بود که هرگونه اقدام نسنجیده در شورای حکام با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران در وین تصریح کرد: اقدام غیرقانونی آمریکا و سه کشور اروپایی هیچ تغییری در وضع فعلی اجرای پادمان در ایران ایجاد نخواهد کرد؛ وضعیتی که به گفته وی «نتیجه تجاوز جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و مماشات و همدستی سه کشور اروپایی» است.
کاظم غریبآبادی معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه هم گفته بود: اگر قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام تصویب شود، «قطعا ایران یک بازنگریهای اساسی را در سیاستهای خود انجام خواهد داد.»