به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این نمایشگاه با همت مؤسسه روژیای سنه دژ با همکاری حوزه هنری استان کردستان، به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی، برگزار شده است.

این رویداد فرهنگی با مشارکت جمعی از ناشران برتر کشور و نویسندگان استان کردستان برپا شده و مجموعه‌ای گسترده از آثار مکتوب را با تخفیف‌های ویژه در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

براساس اعلام برگزارکنندگان، کتاب‌ها با تخفیف ۱۰ تا ۴۰ درصد عرضه می‌شوند و بازدیدکنندگان می‌توانند روزانه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۲۲ از نمایشگاه دیدن کنند.

این نمایشگاه از ۲۱ آبان تا ۲ آذر در محل سنندج، سینما بهمن، طبقه دوم، گالری سوره دایر خواهد بود.