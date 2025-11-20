پخش زنده
همزمان با هفته کتاب و با همکاری ناشران برتر کشور نمایشگاه کتاب در سنندج برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این نمایشگاه با همت مؤسسه روژیای سنه دژ با همکاری حوزه هنری استان کردستان، به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، برگزار شده است.
این رویداد فرهنگی با مشارکت جمعی از ناشران برتر کشور و نویسندگان استان کردستان برپا شده و مجموعهای گسترده از آثار مکتوب را با تخفیفهای ویژه در اختیار علاقهمندان قرار میدهد.
براساس اعلام برگزارکنندگان، کتابها با تخفیف ۱۰ تا ۴۰ درصد عرضه میشوند و بازدیدکنندگان میتوانند روزانه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۲۲ از نمایشگاه دیدن کنند.
این نمایشگاه از ۲۱ آبان تا ۲ آذر در محل سنندج، سینما بهمن، طبقه دوم، گالری سوره دایر خواهد بود.