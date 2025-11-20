مراسم بزرگداشت و اعطای گواهینامه درجه یکی هنری به خانم مینو غزنوی صداپیشه پیشکسوت عرصه دوبله، با حضور هنرمندان فرهیخته و پیشکسوت برگزار شد.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مراسم بزرگداشت و اعطای گواهینامه درجه یک هنری به سرکار خانم مینو غزنوی، صداپیشه برجسته و پیشکسوت عرصه دوبله، با حضور جمعی از مدیران سینمایی، هنرمندان فرهیخته و همکاران وی در فضایی صمیمی و هنری برگزار شد.

این مراسم به منظور ارج نهادن به خدمات و سوابق طولانی مدت خانم غزنوی در حوزه دوبله و صداپیشگی، که به خلق نقش‌های ماندگار متعددی انجامیده است، تدارک دیده شده بود.

تمجید از اصالت و کیفیت حرفه‌ای

فرشید شکیبا، از همکاران ایشان، ضمن تقدیر از توجه سازمان سینمایی به هنرمندان دوبله، خانم غزنوی را «روایتگر صدای مهربان» توصیف کرد و تأکید نمود که این هنرمند به دلیل تعهد به اصول حرفه‌ای و عدم سفارش‌پذیری، به این جایزه اعتبار بخشیده است و این تقدیر سال‌ها قبل باید صورت می‌گرفت.

در ادامه، آشتیانی‌پور، دیگر صداپیشه پیشکسوت، با توصیفی خاص، صدای خانم غزنوی را نه «مخملی و حنجره طلایی»، بلکه شبیه به «حریری شفاف» دانست که فاصله میان سازنده و بیننده را تلطیف می‌کند. وی افزود: «خانم غزنوی دوبله کار نکرده، بلکه ایشان دوبله را زندگی کرده‌اند.»

درخشش در کنار بزرگان

عباس مطمئن‌زاده با مرور سابقه طولانی خانم غزنوی که از دوران کودکی در دوبله ایران حضور داشته است، خاطرنشان کرد که درخشیدن ایشان در دوره‌ای که «غول‌های بزرگی» در عرصه دوبله حضور داشتند، نشان‌دهنده عظمت و ارزش والای کار این هنرمند است.

همچنین، همت مومیوند، داوود نماینده، زهره شکوفنده، نرگس فولادوند و جواد پزشکیان نیز هر یک با تجلیل از شخصیت هنری، اخلاق حرفه‌ای و جایگاه آموزشی خانم غزنوی، وی را الگویی برای نسل‌های جوان دوبله معرفی کردند. پزشکیان در سخنان خود بیان داشت که ایشان طی حدود ۵۰ سال فعالیت، هربار که پشت میکروفون نشسته‌اند، «جواهر» تحویل داده‌اند.

درخواست توجه بیشتر به حرفه دوبله

در بخش پایانی مراسم، فرهاد شریفی، بازرس انجمن دوبله ایران، با ابراز تأسف از وضعیت کنونی دوبله، بر لزوم توجه ویژه به حفظ و احیای این حرفه تأکید کرد و آن را یک سرمایه ملی بی‌نظیر در خاورمیانه خواند.

همایون اسعدیان، رئیس خانه سینما، نیز دوبله ایران را «بهترین دوبله جهان» دانست و خانم مینو غزنوی را از سرآمدان این هنر معرفی کرد.

سخنان پایانی هنرمند

خانم مینو غزنوی، در پایان مراسم و پس از دریافت نشان درجه یک هنری، ضمن تشکر از اظهار لطف همکاران و حضار، ابراز امیدواری کرد: «این برنامه‌ها ادامه داشته باشد، پیش از آنکه همکارانم ستاره شوند و به آسمان‌ها بروند.»

در پایان این مراسم، به پاس یک عمر فعالیت هنری و خدمات ارزنده، نشان درجه یک هنری رسماً به مینو غزنوی اهدا شد.