به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، در پایان این مسابقات تیم مهارت آموزی کارکنان وظیفه دانشگاه علم دریایی حضرت امام خمینی(ره) نوشهر مقام اول ، مرکز آموزش شهدای وظیفه سیرجان مقام دوم و مرکز آموزش تخصص های دریایی باقرالعلوم رشت مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب نمودند که تیم های برتر این مسابقات در دیماه سال جاری در مسابقات مهارت آموزی کارکنان وظیفه ارتش جمهوری اسلامی ایران شرکت می نمایند.

این‌مسابقات با حضور ۱۵۰ نفر از کارکنان وظیفه مناطق مختلف نداجا در ۲۰ رشته شامل آمادگی جسمانی ، حفاظت فیزیکی، کمک های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات ، برنامه نویسی پایتون، برنامه نویسی معماری، عکاسی دیجیتال، تعمیر سخت افزار تلفن هوشمند، تعمیر و نصب دوربین مداربسته ،برق کار ساختمان،تعمیر کار خودروی سبک ، تعمیر کار برق خودرو، سرویس کار خودرو، تعمیر کار آبگرمکن دیواری و پکیج ، نصب و تعمیرکار کولرهای گاز پنجه ای، درب و پنجره ساز پروفیل آهنی ، آرایش گری مردانه ، خیاطی مردانه، نانوایی سنتی لواشی و آشپزی سنتی به مدت ۳ روز به رقابت پرداختند.

امیر دریاداردوم ستاد وحید عسکرعباسی فرمانده مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا در آیین اختتامیه سومین مرحله مسابقات مهارت آموزی کارکنان وظیفه گفت :طرح مهارت آموزی سربازان، ظرفیت بزرگی برای تحویل جوانان ماهر و کارآمد به جامعه است.

وی افزود: مهم‌تر از این رقابت‌ها، آموزش و آشناشدن جوانان عزیز با مهارت‌های مورد نیاز کشور است و آن‌ها می‌توانند در سطح جامعه مشغول به کار می‌شوند؛ همچنین این دوره‌ها در کاهش آمار بیکاری، مؤثر است.

امیر دریاداردوم قادر وظیفه فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نداجا با توجه به اهمیت مهارت آموزی کارکنان وظیفه گفت : هدف اصلی برگزاری دوره های مهارت آموزی، جامه عمل پوشاندن به فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ساختن آینده ای بهتر برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تکیه به رشد مهارتی کارکنان وظیفه و جوان در قالب کارگاه های مهارت آموزی و به منظور تضمین آینده شغلی آنان است که در این مسیر باید بهره گیری اثربخش از تجهیزات، زیرساخت‌ و نیروی انسانی را مدنظر قرار دهیم.

وی افزود : طرح سرباز ماهر در ارتش جمهوری اسلامی برای داوطلبان مشمول نظام وظیفه در نظر گرفته شده تا داوطلبان بتوانند از استعداد خود در یادگیری انواع مهارت های لازم برای ورود به بازار کار استفاده نمایند. طبیعی است که افراد می توانند با شرکت در دوره های فنی حرفه ای، مهارت های لازم برای ورود به بازار کار را به دست آورند





