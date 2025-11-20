آغاز عملیات اجرایی طرح مسکونی تعاونی مسکن کارکنان در البرز
عملیات اجرایی طرح مسکونی «تعاونی مسکن کارکنان» در البرز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، عملیات اجرایی نخستین طرح مسکونی تعاونی مسکن کارکنان با ظرفیت ۱۷۹ واحد مسکونی، امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی استاندار البرز آغاز شد.
این طرح که با هدف تأمین مسکن کارکنان و حمایت از توسعه تعاونیهای مسکن شکل گرفته، شامل ۱۷۹ واحد مسکونی است و در چارچوب برنامههای توسعهای بخش تعاون و تقویت دسترسی اقشار کارگری و کارمندی به مسکن اجرا میشود.