عملیات اجرایی طرح مسکونی «تعاونی مسکن کارکنان» در البرز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، عملیات اجرایی نخستین طرح مسکونی تعاونی مسکن کارکنان با ظرفیت ۱۷۹ واحد مسکونی، امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی استاندار البرز آغاز شد.