چند روزی است کشاورزان نهاوند مشغول برداشت محصول سیب زمینی از مزارع خود هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر جهادکشاورزی شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه کشت این محصول در راستای اجرای الگوی کشت است گفت: امسال حدود ۱۷۰ هکتار از مزارع این شهرستان به کشت سیب زمینی اختصاص یافته است.
توکل آبشناس افزود: پیش بینی میشود ۱۰ هزار تن سیب زمینی از مزارع شهرستان نهاوند برداشت شود.
او تصریح کرد: به منظور جلوگیری از مصرف بیرویه آب در این بخش ۱۰۰ درصد کاشت این محصول به روش آبیاری تحت فشار انجام میشود و با این روش میزان مصرف آب صرفه جویی میشود.