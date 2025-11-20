به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر جهادکشاورزی شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه کشت این محصول در راستای اجرای الگوی کشت است گفت: امسال حدود ۱۷۰ هکتار از مزارع این شهرستان به کشت سیب زمینی اختصاص یافته است.

توکل آبشناس افزود: پیش بینی می‌شود ۱۰ هزار تن سیب زمینی از مزارع شهرستان نهاوند برداشت شود.

او تصریح کرد: به منظور جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب در این بخش ۱۰۰ درصد کاشت این محصول به روش آبیاری تحت فشار انجام می‌شود و با این روش میزان مصرف آب صرفه جویی می‌شود.