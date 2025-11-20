به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در آستانه‌ی چهل‌وششمین سالگرد هفته بسیج، اعضای ستاد بزرگداشت این مناسبت با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و امام‌جمعه ارومیه دیدار کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی در این دیدار با تبریک هفته بسیج، بسیج را نهالی میمون و مبارک انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد:اگربسیج نبود، در دوران دفاع مقدس نمی‌توانستیم از کیان ایران اسلامی دفاع کنیم و امروز نیز بسیج و تفکر بسیجی کشور را نجات می‌دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان در ادامه، دو نکته اساسی اخلاص و حل مشکلات مردم را برای ارتقای فعالیت‌های بسیج ضروری دانست.

به گفته او، اگر اخلاص در فرماندهی و بدنه بسیج حاکم باشد، تأیید و کمک الهی شامل حال مجموعه خواهد شد و کار‌هایی که برای خدا انجام شود، ماندگار می‌ماند.

وی تأکید کرد : بسیج باید در اولویت نخست، اقداماتی انجام دهد که گره‌ای از کار نیازمندان و اقشار مختلف مردم باز کند. او گفت: رضایت خداوند در این است که مشکلات مردم رفع شود و این مسیر، راه برکت و موفقیت بسیج خواهد بود.

در ادامه این دیدار، سردار رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی نیز با ارائه گزارشی از فعالیت‌های بسیج، به نقش این مجموعه در جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت:

بسیج در تمام نقاط استان با سازماندهی دقیق و مأموریت‌های گسترده حضور موثر داشت که جلوه‌ای از قدرت سخت بسیج بود. در کنار آن، جهاد تبیین و امیدآفرینی نیز بخش مهمی از جلوه نرم بسیج را تشکیل می‌دهد.

وی با بیان اینکه بازتعریف شبکه اطلاعاتی بسیج انجام شده است، افزود: گستردگی این شبکه در سراسر استان فعال است و امروز بیش از پنج هزار پایگاه بسیج در آذربایجان‌غربی فعالیت دارد.

فرمانده سپاه شهدای استان مأموریت کنونی بسیج را محله‌محور توصیف کرد و گفت این رویکرد، توان بسیج را برای رسیدگی به نیاز‌های مردم افزایش می‌دهد.