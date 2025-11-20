مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان تولیدکننده واکسن تب برفکی با انتقاد از نادیده گرفتن توانمندی‌های داخلی تصریح کرد؛ درحالی که ما واکسن سویه جدید را تولید کرده بودیم، ثبت و تائید آن به بعد از ثبت و تائید واکسن وارد شده از ترکیه موکول شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولید کننده واکسن با بیان اینکه از اردیبهشت ماه درخواست مجوز تولید واکسن تب برفکی را ارائه کرده بودیم، اظهار داشت: سازمان دامپزشکی، به دلایل مختلفی که واقعاً نمی‌دانم از قبل وجود داشته یا جدید است، اجازه تولید این واکسن را به ما نداد.

سجاد پزشکی افزود: یکی از دلایل اعلام شده این بود که ابتدا باید یک شرکت واردکننده واکسن خارجی را ثبت کرده باشد و سپس مجوز ثبت واکسن داخلی صادر می‌شود.

پزشکی درباره روند پدید آمدن و شیوع سویه جدید تب برفکی اظهار داشت: آذر یا دی سال گذشته گزارشی مبنی بر شیوع یک بیماری دامی (احتمالا از عراق) به شدت در منطقه منتشر شد و بررسی‌ها نشان داد ظاهراً گله‌هایی از آفریقا وارد عراق شده بودند که عامل شیوع این بیماری بودند و بلافاصله هشدار‌هایی توسط سازمان‌های بین‌المللی فائو و OIE (سازمان جهانی بهداشت حیوانات) به تمام کشور‌های منطقه اعلام شد.

وی با اشاره به این که همان زمان اساتید و پژوهشگرانی از ایران با سفر به عراق اقدام به نمونه برداری و مطالعه این ویروس کردند، افزود: طبق گزارشی که آقای دکتر رفیع‌پور (رئیس سازمان داپزشکی) اعلام کردند، اولین بار در تیرماه با این سویه در ایران مواجه شدیم در حاللی که می‌توانستیم زودتر از این برای مقابله با این موضوع آمادگی داشته باشیم، کما اینکه قبلاً نیز چنین تجربیاتی را در کشور داشته‌ایم.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولید کننده واکسن با اشاره به تجربیات قبلی صنایع واکسن سازی و دام و طیور در مواجهه و مقابله با انواع بیماری ها، از جمله بیماری رایج تب برفکی، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ نیز یک سویه جدید مشابه همین سویه (که البته آن زمان “سویه سطح دو” نام داشت و این سویه فعلی “سویه سطح یک” است) وارد کشور شد و ما برای تولید واکسن اقدام کردیم. از سال ۱۴۰۲، ما تنها شرکتی بودیم که موفق به تولید واکسن سویه ذکر شده شدیم و امروز این واکسن در داخل کشور موجود و در حال مصرف است.

وی ادامه داد: با توجه به تجربیات قبلی و ظرفیت‌های موجود در شرکت، ما از فروردین ماه در جلسات این موضوع را اعلام کرده و از اردیبهشت ماه به صورت رسمی درخواست مجوز تولید این واکسن را ارائه کردیم، اما سازمان دامپزشکی، به دلایل مختلف که واقعاً نمی‌دانم از قبل وجود داشته یا جدید است، اجازه تولید این واکسن را به ما نداد و یکی از دلایل اعلام شده این بود که ابتدا یک شرکت واردکننده باید واکسن را ثبت کرده باشد و سپس مجوز ثبت واکسن داخلی صادر می‌شود و به همین دلیل، در ابتدا اجازه ثبت واکسن به ما داده نشد.

پزشکی با بیان اینکه پس از طی شدن مراحل ثبت واکسن وارداتی از ترکیه، ما مجدداً درخواست خود را مطرح کردیم؛ تصریح کرد: به دلایلی از جمله تکمیل مدارک و مستندات واکسن وارداتی، روند ثبت واکسن ترکیه‌ای طولانی شد و ثبت واکسن ما هم به بعد از ثبت آن واکسن موکول شده بود.

وی با اشاره به اهمیت در دست بودن "بذر" به عنوان یکی از الزامات اصلی تولید واکسن، گفت: سازمان دامپزشکی مصرّ است و تاکید دارد که تولید بذر صرفاً باید توسط سازمان دامپزشکی یا موسسه رازی انجام شود و در این میان، ظرفیت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان نادیده گرفته شده است. این درحالی است که ما، اگر اشتباه نکنم، در شهریور ماه بذر همین سویه سطح یک (بذر واکسینال همین ویروس) را در اختیار سازمان داپزشکی قرار دادیم و سازمان آن را تست و تاییدیه بذر را اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولید کننده واکسن تصریح کرد: به استناد تاییدیه سازمان دامپزشکی، ما مجوز گرفتیم تا واکسن سویه سطح یک تب برفکی را صرفا برای صادرات به کشور‌های آفریقایی تولید کنیم.

پزشکی ادامه داد: با گسترده‌تر شدن شیوع این بیماری در تهران از اواخر شهریور و اوایل مهر ماه، دامداران از ما درخواست واکسن کردند و ما اعلام کردیم که با توجه به اینکه مجوز واکسن ما صرفاً صادراتی است و اجازه توزیع داخلی نداریم، این موضوع باید از طرف سازمان دامپزشکی صورت گیرد، اما از آن زمان تا کنون، با وجود جلسات مختلف، مکاتبات متعدد و پیگیری‌های فراوان، این اتفاق (یعنی توزیع واکسن صادراتی در داخل کشور) نیفتاده و به بعد از بررسی و تائید بذر تولید شده موسسه رازی موکول شده است.

وی با بیان اینکه "ما از ماه‌ها پیش بذر واکسن را در اختیار داشته و می‌توانستیم واکسن را تولید کنیم" بر آمادگی این شرکت برای تولید واکسن سویه جدید تاکید کرد و گفت: تولید واکسن وظیفه ماست، اما زمانی می‌توانیم واکسن مورد نیاز کشور را در کمترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت و کارایی تولید کنیم که بذر واکسن (چه بذر تولید شده این شرکت و چه بذری که موسسه رازی تولید کرده) تایید و در اختیار ما گذاشته شود.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولیدکننده واکسن تصریح کرد: اگر در ماه‌های قبل روی ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و یا ظرفیت موسسه رازی در این زمینه بیشتر حساب می‌شد و یا اگر نمونه‌هایی که در کشور جدا شد در اختیار موسسه قرار می‌گرفت و موسسه امکان تولید بذر را پیدا می‌کرد، شاید ما زودتر از این می‌توانستیم واکسن را تولید کنیم و تا حدودی از مشکلات و خسارت‌هایی که ایجاد شد پیشگیری کنیم.