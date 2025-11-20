نیروگاه رودشور به‌عنوان بزرگ‌ترین بلوک سیکل ترکیبی کشور، با بهره‌برداری از واحد بخار خود ظرفیت تولید برق را ۳۴۵ مگاوات افزایش داده و راندمان نیروگاه را بدون مصرف هیچ‌گونه سوخت اضافی از ۳۹ به ۵۷ درصد رسانده است.

خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشبه نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، سه واحد گازی نیروگاه رودشور از سال ۱۳۸۶ با فناوری توربین‌های کلاس F زیمنس و ظرفیت هر واحد ۲۶۳ مگاوات وارد مدار شده بود. این واحد‌ها در چارچوب سیاست‌های وزارت نیرو و از طریق اجرای بخش بخار در قالب قرارداد بیع‌متقابل، توسط متخصصان گروه مپنا به سیکل ترکیبی تبدیل شدند.

در این پروژه که به‌عنوان یکی از طرح‌های شاخص صنعت برق کشور شناخته می‌شود، سه توربین گازی به همراه سه بویلر بازیاب حرارت، یک توربین بخار با ظرفیت ۳۴۵ مگاوات را تغذیه می‌کنند. قرار است بهره‌برداری آزمایشی این طرح طی هفته آینده آغاز شود و پس از تکمیل تست‌ها، وارد مرحله بهره‌برداری تجاری گردد.

این طرح ۲۷۵ میلیون یورویی با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی و عاملیت بانک صنعت و معدن اجرا شده و واحد بخار آن در چهارم مرداد ۱۴۰۴ با شبکه سراسری سنکرون و به رینگ ۴۰۰ کیلوولت متصل شده است. بهره‌گیری از بویلر سه‌فشاره و طراحی ویژه بلوک تولید، از مهم‌ترین ویژگی‌های فنی نیروگاه رودشور به شمار می‌رود.

افزودن بخش بخار سبب شده حرارت خروجی توربین‌های گازی که پیش‌تر هدر می‌رفت، اکنون در بویلر‌های بازیاب حرارت مورد استفاده قرار گرفته و برق اضافی از انرژی بازیافتی تولید شود. بر اساس برآوردها، با توجه به راندمان متوسط واحد‌های گازی کشور، این طرح سالانه حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف گاز ایجاد خواهد کرد که به کاهش هزینه تولید برق، کاهش آلایندگی و بهره‌وری بیشتر منابع انرژی منجر می‌شود.

با توجه به نقش نیروگاه رودشور در تامین برق استان تهران، اجرای این پروژه گامی مهم در جهت تقویت پایداری شبکه، ارتقای تاب‌آوری تولید برق، بهبود بهره‌وری انرژی و کاهش آلایندگی در کشور محسوب می‌شود.