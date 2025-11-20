پخش زنده
امروز: -
کارشناس واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی قم از اهدای عضو مرحوم ابوالفضل آرزو نوجوان ۱۷ ساله قمی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی قم از انجام یک اقدام ارزشمند اهدای عضو در استان خبر داد و گفت: با رضایت خانواده نوعدوست و ایثارگر شادروان ابوالفضل آرزو، اعضای حیاتی این نوجوان به بیماران نیازمند در لیست انتظار وزارت بهداشت و درمان اهدا شد.
ولیالله صمدی با اشاره به اینکه شادروان ابوالفضل آرزو، نوجوان ۱۷ ساله، به دنبال تصادف با موتور و خونریزی مغزی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان شهید بهشتی بستری بود افزود: با وجود تلاشهای مستمر پزشکان و کادر درمان، وضعیت وی منجر به مرگ مغزی شد.
وی ادامه داد: پس از تأیید مرگ مغزی توسط پزشکان معتمد تأییدکننده مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی قم و با موافقت خانواده این نوجوان ایثارگر، اعضای حیاتی وی به چندین بیمار بدحال پیوند شد و به آنها زندگی دوباره بخشید.