به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم گرامی‌داشت شهدای مدافع سلامت سپاه و بسیج، با حضور خانواده‌های معظم شهدا، رزمندگان، بسیجیان و اقشار مختلف مردم در مسجد حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام ارومیه برگزار شد. این مراسم مقدمه‌ای بر اجلاسیه شهدای ارومیه محسوب می‌شود.

در این مراسم، سردار نجمی، جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان اظهار کرد: «شهدا دارای جایگاهی والا و بهره‌مند از معنویت و سعادت خاص در محضر الهی هستند و امید داریم بتوانیم مسیر آنان را با اخلاص و صداقت ادامه دهیم.»

وی افزود : امنیت و سلامت امروز جامعه نتیجه ایثار، گذشت و فداکاری جوانان دلیر و مدافعانی است که برای حفظ جان مردم، جان عزیز خود را تقدیم کردند.

سروان پاسدار رضا مختاری، فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا علیه‌السلام ارومیه و مسئول برگزاری مراسم نیز هدف از این برنامه را ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت در بین نوجوانان و جوانان عنوان کرد.

وی گفت: «شناساندن رشادت‌های رزمندگان و بسیجیان در همه دوران‌ها، به‌ویژه دوران همه‌گیری کرونا، رسالت مهمی است که باید برای نسل امروز زنده نگه داشته شود.»

این مراسم با استقبال و همراهی ویژه پیکر مطهر شهید گمنام تازه‌تفحص‌شده از منطقه شلمچه و از شهدای عملیات کربلای ۵، شکوهی خاص یافته بود. همچنین فرزند یکی از شهدا با قرائت دل‌نوشته‌ای احساسی، خاطراتی از دلاوری‌های پدر بزرگوارشان را با حاضران به اشتراک گذاشت.

این یادواره با اجرای برنامه‌های معنوی و ادای احترام به مقام شهدا پایان یافت.