به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی این شهرستان هنگام گشت زنی در جاده، به یک دستگاه موتورسیکلت سنگین فاقد پلاک مشکوک شدند و برای بررسی آن را توقیف کردند.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی افزود: در بررسی انجام شده مشخص شد موتورسیکلت توقیفی فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی است.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را هفت میلیارد ریال برآورد کردند گفت: شهروندان هرگونه اخبار و اطلاعات را در خصوص قاچاق از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.