به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه در هفته بسیج بسیجیان با رهبر معظم انقلاب دیدار می‌کنند گفت: همچنین هزار و ۲۲۴ برنامه در ۳۱ عنوان برنامه محوری از سوی پایگاه‌های بسیج شهرستان بیرجند در هفته بسیج اجرا می‌شود.

سرهنگ طالبی افزود: اعزام کاروان‌های راهیان نور دانش آموزی دختران، ویژه برنامه خیمه مادری و اجتماع هیئات دخترانه پایگاه‌های مقاومت، افتتاحیه نمایشگاه اسوه، جشنواره مالک اشتر، برگزاری دعای ندبه، پیاده روی خانوادگی و کوهپیمایی بسیجیان، اجرای ویژه برنامه گره گشا، برگزاری میقات الصالحین و گردهمایی بسیجیان، ایستگاه پرسمان و بازارچه فروش محصولات خانگی محله محور، افتتاح پایگاه مقاومت بسیج شهدای سلامت، افتتاح پایگاه مقاومت بسیج شهدای سلامت، اجتماع بانوان فاطمی، تشییع شهدای گمنام، افتتاح طرح‌های عمرانی و اشتغالزایی از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در شهرستان بیرجند است.

وی همچنین به رویداد ملی ایران جان اشاره کرد و گفت: از تمامی رسانه ها، عوامل صدا وسیمای خراسان جنوبی به ویژه مدیرکل صدا وسیمای استان قدر دانی می‌کنم.