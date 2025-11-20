همزمان با هفته بسیج؛
دیدار بسیجیان خراسان جنوبی با رهبر معظم انقلاب اسلامی
بسیجیان منتخب خراسان جنوبی در هفته بسیج با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه در هفته بسیج بسیجیان با رهبر معظم انقلاب دیدار میکنند گفت: همچنین هزار و ۲۲۴ برنامه در ۳۱ عنوان برنامه محوری از سوی پایگاههای بسیج شهرستان بیرجند در هفته بسیج اجرا میشود.
سرهنگ طالبی افزود: اعزام کاروانهای راهیان نور دانش آموزی دختران، ویژه برنامه خیمه مادری و اجتماع هیئات دخترانه پایگاههای مقاومت، افتتاحیه نمایشگاه اسوه، جشنواره مالک اشتر، برگزاری دعای ندبه، پیاده روی خانوادگی و کوهپیمایی بسیجیان، اجرای ویژه برنامه گره گشا، برگزاری میقات الصالحین و گردهمایی بسیجیان، ایستگاه پرسمان و بازارچه فروش محصولات خانگی محله محور، افتتاح پایگاه مقاومت بسیج شهدای سلامت، افتتاح پایگاه مقاومت بسیج شهدای سلامت، اجتماع بانوان فاطمی، تشییع شهدای گمنام، افتتاح طرحهای عمرانی و اشتغالزایی از دیگر برنامههای هفته بسیج در شهرستان بیرجند است.
وی همچنین به رویداد ملی ایران جان اشاره کرد و گفت: از تمامی رسانه ها، عوامل صدا وسیمای خراسان جنوبی به ویژه مدیرکل صدا وسیمای استان قدر دانی میکنم.