



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف ۶ کیلوگرم هروئین در منرلی در شهرستان شیراز خبر داد.

سرهنگ بیژن بارسالاری در بیان جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای طرح برخورد با سوداگران مرگ، روز گذشته ماموران پلیس مبارزه با مواد مخد استان با اقدامات فنی مطلع شدند فردی در منزل خود اقدام به خرید و فروش مواد مخدر می‌کند که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی به محل مذکور اعزام و در بازرسی از آن منزل موفق شدند ۶ کیلوگرم هروئین را کشف کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه در این خصوص یک نفر قاچاقچی دستگیر شد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.