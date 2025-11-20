پخش زنده
راه ارتباطی روستای بیوکبلاغ از توابع بخش نختالو در شهرستان باروق با جاده سرچم آسفالتریزی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علی احمدی نماینده مردم شهرستانهای میاندوآب، باروق و چهاربرج به همراه خانم مریم مسرت فرماندار و مرتضی علیزاده بخشدار نختالو از عملیات آسفالتریزی این محور بازدید و با عوامل اجرایی دیدار کردند.
این مسیر به طول حدود ۱.۱ کیلومتر علاوهبر آسفالتریزی و زیرسازی، در آن ۲ دستگاه ابنیه (پل) اجرا شده و در مجموع ۵۰ میلیارد ریال از منابع ملی اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان اعتبار هزینه شده است.