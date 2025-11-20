مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: نهضت توسعه عدالت در دو محور ساخت‌وساز زیرساختی و ارتقاء کیفی، به نتایج چشمگیری دست یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیر کل آموزش و پرورش در نشست توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم که با حضور رئیس جمهور در حال برگزاری است، گفت: در حوزه ساخت‌وساز، استان موفق به احداث ۱۱۳ باب مدرسه در قالب ۶۸۹ کلاس و همچنین ۴۶ فضای ورزشی شد که این امر منجر به ارتقاء سرانه آموزشی از ۵.۵ به ۵.۸ متر مربع و سرانه ورزشی به ۴۶ سانتی‌متر مربع گردید؛ به نحوی که کلیه کانکس‌ها جمع‌آوری و هیچ دانش‌آموزی به دلیل فقدان فضا محروم از تحصیل نمانده است.

اصغری افزود: مشارکت بخش خصوصی نیز با تفاهم برای ساخت ۳۰ باب مدرسه و بهره‌گیری از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، به پیشبرد اهداف کمک شایانی کرد. همچنین، در این راستا شاهد کاهش کلاس‌های بالای ۳۵ نفر به ۱۲۱ کلاس و جذب مجدد ۷۱۲ نفر از بازماندگان از تحصیل بودیم.

وی اضافه کرد: تمرکز بر کیفیت‌بخشی بود که از طریق تشکیل شورای راهبری تحول و کارگروه‌های تخصصی با مشارکت نخبگان آغاز شد.

مدیر کل آموزش و پرورش گفت: آموزش تخصصی معلمان در قالب طرح «توانا» با حضور ۹۵ درصد معلمان و آموزش مدیران در طرح «مدرسه تراز» با مشارکت ۹۹ درصد آنان، شیوه‌های تدریس را متحول ساخت.

اصغری افزود: اجرای طرح حمایتی «حامی» برای جلوگیری از تکرار پایه، راه‌اندازی ۱۱ هنرستان جوار صنعت و کارگاه‌های هوش مصنوعی نیز در دستور کار قرار گرفت. نتایج این تلاش‌ها به جایگاه کشوری استان منجر شد: کسب رتبه دوم کشوری در پوشش تحصیلی واقعی دوره ابتدایی با ۹۹.۳ درصد و رتبه سوم کشوری در نرخ جذب خالص پایه اول ابتدایی با ۹۸.۱ درصد. این اقدامات نشان‌دهنده حاکمیت رویکرد علمی، برنامه‌محوری و حرکت به سوی تبدیل آموزش و پرورش به یک سازمان یادگیرنده است.

وی ضمن اشاره به تبدیل دانش‌آموزان ورودی متوسط در رشته‌های فنی و حرفه‌ای به عاملی برای افزایش مشارکت‌جویی، تأکید کرد که مشارکت مردم مهم‌ترین و کلیدی‌ترین رکن توسعه عدالت آموزشی است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان افزود: برای تحقق این امر، فرهنگ مشارکت در مدارس نهادینه شده تا حس اعتماد، همبستگی اجتماعی، تعلق و مسئولیت‌پذیری تقویت شود.

اصغری با استناد به درس‌آموزی از دکتر حاجی میرزایی مبنی بر «مسئولیت حل مسئله به جای انتقال مسئله»، تأکید کرد که آموزش و پرورش نهادی حکومتی است که وظیفه دارد با تکیه بر علم، فن و معارف، سطح استان را ارتقا دهد.





وی گفت: چشم‌انداز آموزش و پرورش قزوین در افق ۱۴۰۷، سازمانی بهسازی شده با معلمان و مدیران مشارکت‌پذیر و اولیای مشارکت‌جو است که جایگاه استان را در بین ۵ استان برتر کشور تثبیت خواهد کرد.