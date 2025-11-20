جهش عدالت آموزشی در استان با دستاوردهای نهضت توسعه
مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: نهضت توسعه عدالت در دو محور ساختوساز زیرساختی و ارتقاء کیفی، به نتایج چشمگیری دست یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
مدیر کل آموزش و پرورش در نشست توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم که با حضور رئیس جمهور در حال برگزاری است، گفت: در حوزه ساختوساز، استان موفق به احداث ۱۱۳ باب مدرسه در قالب ۶۸۹ کلاس و همچنین ۴۶ فضای ورزشی شد که این امر منجر به ارتقاء سرانه آموزشی از ۵.۵ به ۵.۸ متر مربع و سرانه ورزشی به ۴۶ سانتیمتر مربع گردید؛ به نحوی که کلیه کانکسها جمعآوری و هیچ دانشآموزی به دلیل فقدان فضا محروم از تحصیل نمانده است.
اصغری افزود: مشارکت بخش خصوصی نیز با تفاهم برای ساخت ۳۰ باب مدرسه و بهرهگیری از مسئولیت اجتماعی شرکتها، به پیشبرد اهداف کمک شایانی کرد. همچنین، در این راستا شاهد کاهش کلاسهای بالای ۳۵ نفر به ۱۲۱ کلاس و جذب مجدد ۷۱۲ نفر از بازماندگان از تحصیل بودیم.
وی اضافه کرد: تمرکز بر کیفیتبخشی بود که از طریق تشکیل شورای راهبری تحول و کارگروههای تخصصی با مشارکت نخبگان آغاز شد.
مدیر کل آموزش و پرورش گفت: آموزش تخصصی معلمان در قالب طرح «توانا» با حضور ۹۵ درصد معلمان و آموزش مدیران در طرح «مدرسه تراز» با مشارکت ۹۹ درصد آنان، شیوههای تدریس را متحول ساخت.
اصغری افزود: اجرای طرح حمایتی «حامی» برای جلوگیری از تکرار پایه، راهاندازی ۱۱ هنرستان جوار صنعت و کارگاههای هوش مصنوعی نیز در دستور کار قرار گرفت. نتایج این تلاشها به جایگاه کشوری استان منجر شد: کسب رتبه دوم کشوری در پوشش تحصیلی واقعی دوره ابتدایی با ۹۹.۳ درصد و رتبه سوم کشوری در نرخ جذب خالص پایه اول ابتدایی با ۹۸.۱ درصد. این اقدامات نشاندهنده حاکمیت رویکرد علمی، برنامهمحوری و حرکت به سوی تبدیل آموزش و پرورش به یک سازمان یادگیرنده است.
وی ضمن اشاره به تبدیل دانشآموزان ورودی متوسط در رشتههای فنی و حرفهای به عاملی برای افزایش مشارکتجویی، تأکید کرد که مشارکت مردم مهمترین و کلیدیترین رکن توسعه عدالت آموزشی است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان افزود: برای تحقق این امر، فرهنگ مشارکت در مدارس نهادینه شده تا حس اعتماد، همبستگی اجتماعی، تعلق و مسئولیتپذیری تقویت شود.
اصغری با استناد به درسآموزی از دکتر حاجی میرزایی مبنی بر «مسئولیت حل مسئله به جای انتقال مسئله»، تأکید کرد که آموزش و پرورش نهادی حکومتی است که وظیفه دارد با تکیه بر علم، فن و معارف، سطح استان را ارتقا دهد.
وی گفت: چشمانداز آموزش و پرورش قزوین در افق ۱۴۰۷، سازمانی بهسازی شده با معلمان و مدیران مشارکتپذیر و اولیای مشارکتجو است که جایگاه استان را در بین ۵ استان برتر کشور تثبیت خواهد کرد.
درخواست نماینده مجلس برای اصلاح فوری رتبهبندی معلمان
بیگدلی، نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی در نشست توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم از رئیس جمهور خواست تا شیوه رتبهبندی معلمان اصلاح شود.
بیگدلی با تشکر ویژه از رئیس جمهور (دکتر پزشکیان) به دلیل «نگاه عدالتآموزانه» به حوزه آموزش، درخواست کرد: سازوکار جدید با در نظر گرفتن سابقه، سختی کار و محل خدمت، عدالت را در پرداختها برقرار سازد.
وی همچنین رسیدگی به تخلفات کیفیتبخشی، همسانسازی حقوق بازنشستگان، درخواست ابلاغ قرارداد کار معین برای نیروهای آزاد.، رسیدگی به مصوبه تأثیر معدل در پایه یازدهم که مطالبه دانشآموزان و رسیدگی به صدور احکام جدید بازنشستگان فرهنگی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را خواستار شد.