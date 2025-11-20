به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، غلامرضا گلمحمدی در بازدید از ایستگاه تحقیقات انگور ملایر و بررسی مشکلات باغ‌های ملایر افزود: در راستای حل چالش‌های کلیدی کشاورزی و با تأکید بر رویکرد حل مسئله‌محور دولت، سازمان تات متعهد به اجرای طرح‌های توسعه‌ای کاربردی در ملایر، قطب انگور کشور شد.

رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: این طرح‌ها بر محوریت مقابله با سرمازدگی، افزایش بهره‌وری و مدیریت بهینه منابع آب متمرکز بوده و نتایج اولیه حاکی از عملکرد دو تا سه برابری و کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب است.

او تصریح کرد: همچنین سازمان تحقیقات کشاورزی به منظور پشتیبانی فنی، کارگاه‌های آموزشی تخصصی آفات انگور را برگزار خواهد کرد.