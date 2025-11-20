محمد رضا ظفرقندی افزود:در بسیاری از شاخص‌های بهداشتی مانند تعداد تخت، نسبت پزشک به تخت و پرستار به تخت، استان و به‌ ویژه شهر کرمان در میانگین کشوری وضعیت خوبی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،دکتر محمدرضا ظفرقندی امروز در جریان بازدید و افتتاح پروژه‌های بهداشتی و درمانی کرمان در جمع خبرنگاران، هدف اصلی این سفر را بررسی وضعیت سلامت در استان کرمان عنوان کرد و افزود: در بسیاری از شاخص‌های بهداشتی مانند تعداد تخت، نسبت پزشک به تخت و پرستار به تخت، استان و به‌ ویژه شهر کرمان در میانگین کشوری وضعیت خوبی دارد.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه امروز در مجموع ۲۲ پروژه بهداشتی و درمانی در سفر به کرمان افتتاح می‌شود، تصریح کرد: بیمارستان در حال ساخت شهید حاج قاسم سلیمانی با ۷۰۰ تخت می‌تواند به بزرگ‌ترین بیمارستان جنوب‌شرق کشور تبدیل شود.

محمد علی طالبی استاندار با اشاره به اینکه: تا سال آینده حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان پروژه در حوزه سلامت استان کرمان تکمیل و افتتاح خواهد شد. افزود:هزینه پروژه‌هایی که تا پایان امسال در استان کرمان به بهره‌برداری می‌رسد، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان است

وی افزود:توافق جهت اضافه کردن ۳۰ دستگاه آمبولانس جدید برای استان به صورت مشارکتی در حال انجام است.