تربیت فرزندان نیازمند دانش افزایی والدین، روشمند و به صورت مستمر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت الاسلام سید علیرضا تراشیون کارشناس خانواده و تربیت فرزند در همایش تربیت فرزند در دولت آباد گفت: تربیت فرزندان یک فرایند هوشمندانه است که نیاز به مطالعه، پرسش و بروز شدن والدین با توجه به برنامه‌های روز است.

وی افزود: نقش مادران در تربیت فرزند، نقشی محوری است و باید مادارن همراه با مهارت و توان افزایی برای فرزندان خود در زمینه‌های مختلف وقت گذاری کنند.

این کارشناس تربیت فرزند گفت: آموزش تربیت روشمند امروزه نیاز اساسی است و نمی‌توان بر اساس حدس و گمان اقدام به تربیت کرد.

وی واگذاری مسوولیت‌های مورد علاقه فرزندان به آنها را زمینه مسئولیت پذیری در آینده دانست و افزود: امروزه استفاده از گوشی همراه برای فرزندان باید شاخصه‌های همچون افزیش آگاهی علمی، اخلاقی، رفتاری و دینی داشته باشد.