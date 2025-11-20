اهدای عضو بیمار مرگ مغزی، بینایی را به دو بیمار نیازمند عضو، هدیه داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرد: هزار و هفتصد و شصت و یکمین مورد اهدای عضو در این دانشگاه، با ایثار خانواده یک بیمار مرگ مغزی به ثمر نشست.

دکتر ابراهیم خالقی گفت: مرحوم حمید منظوری، ۶۳ ساله که از بیمارستان حکیم نیشابور به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی شده بود، در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

وی افزود:قرنیه‌های این مرحوم برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.