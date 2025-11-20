وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضع تولید در زنجیره فولاد گفت: در مقطع میانی زنجیره فولاد با مازاد تولید مواجه هستیم و همین موضوع یکی از دلایل صدور مجوز صادرات در این بخش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متافو (متالورژی، فولاد و صنایع وابسته) در جمع خبرنگاران؛ افزود: نمایشگاه امسال با حضور بیش از ۷۰۰ شرکت داخلی و بیش از ۱۱۰ شرکت خارجی، یکی از پررونق‌ترین دوره‌هاست. طیف گسترده‌ای از صنایع معدنی، ریخته‌گری و متالورژی کشور در این رویداد حضور دارند و استقبال امسال چشمگیرتر بوده است.

سید محمد اتابک در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره موضوع خام‌فروشی؛ گفت: تنظیم زنجیره فولاد بر عهده ستاد فولاد است و این ستاد بخش‌های مختلف زنجیره را بالانس می‌کند؛ البته مدتی تشکیل جلسات این ستاد متوقف شده بود.



وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اکنون میزان تولید در برخی قسمت‌های زنجیره فولاد به حدی است که مازاد تولید ایجاد شده و بر همین اساس صادرات در مقطع میانی مجاز شده است نه در خام‌فروشی.



وزیر صمت همچنین به محدودیت‌های انرژی طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: محدودیت در تأمین گاز و برق باعث شد بخش ذوب با محدودیت کار کند که نتایج آن را در افزایش خام فروشی محصولات معدنی شاهد بودیم، زیرا بنگاه‌ها باید از نظر اقتصادی قابلیت چرخش اقتصادی خود را حفظ کنند.

سید محمد اتابک ابراز امیدواری کرد: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه تولید آخرین بخشی باشد که با قطع گاز و برق مواجه می‌شود، انتظار داریم وزارت نفت، شرکت گاز و وزارت نیرو به این دستور عمل کنند. امسال شاهد محدودیت‌های کمتری در بخش تولید به صورت عام باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اظهارات اخیر رئیس مجلس پیرامون بخش معدن و مصرف گازوئیل در معادن نیز گفت: گزارشی در این باره تهیه و به دفتر رئیس مجلس ارسال کرده‌ایم.