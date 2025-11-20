به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد صادق قنادزاده افزود: به کارگیری تدابیر لازم برای حفظ جذابیت گردشگری مناطق جنوبی کشور ضروری است.

وی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های قانون جدید ته‌لنجی ایجاد آرامش خاطر برای مالک یا صاحب کالاست، زیرا با پرداخت هزینه مشخص، بار در مسیر دریایی و زمینی بدون دغدغه حمل می‌شود.

قنادزاده افزود: بر اساس این قانون، واردکننده می‌تواند کالا را به صورت حمل یکسره وارد کند؛ به این معنا که محموله در قالب کانتینر بارگیری، ارسال و بدون فرایند‌های پیچیده در بنادر جنوبی کشور تخلیه می‌شود.

وی بیان کرد: اجرای این روند اگرچه مزیتی اقتصادی است، اما می‌تواند جذابیت گردشگری برخی مناطق جنوبی از جمله عسلویه را کاهش دهد و لازم است در این راستا تدابیر لازم اندیشیده شود.