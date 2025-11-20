دستور برای تجدیدنظر در پیمانکار تقاطع غیرهمسطح نکا
استاندار مازندران گفت: پیشرفت ۵ درصدی تقاطع غیرهمسطح نکا قابل قبول نیست و در این خصوص تجدیدنظر می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ استاندار مازندران صبح امروز در جریان بازدید میدانی از تقاطع غیرهمسطح شهرستان نکا، از روند اجرای پروژه ابراز نارضایتی کرد و با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این طرح در مردادماه امسال، گفت: انتظار میرفت پیشرفت فیزیکی طرح تا این زمان به حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد برسد، اما آنچه امروز مشاهده شد تنها حدود پنج تا شش درصد است که به هیچ عنوان رضایتبخش نیست.
مهدی یونسیرستمی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژههای عمرانی استان، افزود: عملکرد پیمانکار اصلا رضایت بخش نیست و تصمیم گرفته شد در این خصوص تجدیدنظر شود.
استاندار مازندران با بیان اینکه کارهای اداری لازم برای تجدیدنظر در پیمانکار تقاطع غیرهمسطح نکا در حال انجام است، ادامه داد: دررابطه با این پیمانکار تصمیمگیری جدیدی صورت خواهد گرفت.
مقام عالی دولت در استان گفت: هدف از بازدیدهای میدانی از شهرستانها بررسی وضعیت طرحها از نزدیک است و در صورت مشاهده ضعف یا کندی، اقدامات اصلاحی انجام خواهد شد.