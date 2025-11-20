دستور برای تجدیدنظر در پیمانکار تقاطع غیرهمسطح نکا

استاندار مازندران گفت: پیشرفت ۵ درصدی تقاطع غیرهم‌سطح نکا قابل قبول نیست و در این خصوص تجدیدنظر می شود.