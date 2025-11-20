پخش زنده
چهار تن سیب بین هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد نجفآباد توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سر پرست کمیته امداد امام خمینی (ره) نجف آباد گفت:در راستای اجرای نیات خیرخواهانه نیکوکاران، چهار تن سیب درختی به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان میان هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهرستان نجفآباد توزیع شد
غلام حسین رستمی افزود: این اقدام با هدف اجرای نیتهای خیرخواهانه نیکوکاران شهرستان و تقویت حمایتهای معیشتی مددجویان با اولویت خانوادههای عائلهمند و دارای فرزند دانشآموز انجام شد.
وی تعداد خانوادههای بهرهمند از این طرح حمایتی را هزار خانوار اعلام کرد و خاطر نشان کرد: کمیته امداد همواره تلاش میکند بسته به نیازهای مختلف، کمکهای مردمی را در اسرع وقت و بهصورت هدفمند به دست نیازمندان واقعی برساند.