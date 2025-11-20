به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ سید کمال موسوی در مصاحبه‌ای گفت: برگزاری یادواره‌های شهدا در شهر خورزوق و شهر شاپور آباد، غبار روبی گلزار‌های شهدا، دیدار با خانواده شهدا، صبحگاه مشترک نیرو‌های نظامی و انتظامی، رژه موتوری، رزمایش شهید سلامی، تجلیل از فرماندهان پایگاه‌های مقاومت و تشییع شهدای گمنام در ۷ شهر شهرستان برخوار از مهمترین برنامه‌ها در برخوار است.

وی افزود: اختتامیه نمایشگاه چلچراغ و اسوه، برگزاری سوگوار‌های فاطمی و توزیع کمک‌های مومنانه و اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم از دیگر برنامه‌های شهرستان برخوار در هفته بسیج است.