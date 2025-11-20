به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نمازجمعه این هفته تهران، سی‌ام آبان ماه به امامت حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در دانشگاه تهران برگزار می‌شود. درب‌های دانشگاه از ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران محترم باز و شروع برنامه‌ها از ساعت ۱۱ خواهد بود. سخنران این هفته پیش از خطبه‌ها به مناسبت هفته بسیج، سردار سرتیپ پاسدار حسن حسن زاده فرمانده محترم سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ می‌باشد.

در بخش معرفی کتاب منتخب هفته، سه کتاب که به تازگی مزین به تقریظ‌ مبارک رهبر معظم انقلاب گردیده‌اند، معرفی می‌‌شوند. به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و هفته کتاب، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در بیست و یکمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت، با هدف پاسداشت نقش‌آفرینی بانوان قهرمان ایرانی، تقریظ‌های معظم له بر این سه اثر شاخص را منتشر نمود: «تب ناتمام» – نوشته زهرا حسینی مهرآبادی، از انتشارات حماسه یاران، روایتی صمیمی و پرکشش از زندگی پر‌فراز‌و‌نشیب بانویی در روزگار جنگ و خدمت. «خانوم ماه» – نوشته ساجده تقی زاده از انتشارات به نشر، شرحی الهام‌ بخش از ایثار، مهر و وقار بانویی که در مسیر مقاومت، ماهِ امید خانواده‌اش شد. «همسفر آتش و برف» – نوشته فرهاد خضری از انتشارات روایت فتح، داستانی مستند از زنی استوار که در دل سختی‌ها، پیام‌آور ایمان و ایستادگی بود. علاقمندان می‌توانند این سه کتاب ارزشمند را با ۳۰ درصد تخفیف از غرفه کتاب آدینه واقع در چهارراه دانشگاه تهران تهیه نمایند.

مجموعه‌هایی که این هفته در محل میزهای خدمت، جنب مزار شهدای گمنام، برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند: بسیج ادارات سازمان انتقال خون، کمیته امداد امام خمینی(ره) فرمانداری تهران مرکز، ارتباطات مردمی قوه قضائیه، شهرداری تهران، مهد معارفی آدینه و کانون دانش آموزی در محوطه نمازخانه مسجد دانشگاه هر هفته در بخش‌های مختلف، قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی میزبان کودکان و نوجوانان عزیز می‌باشند.

در بخش فعالیت‌های فرهنگی، فرهنگسرای منتظر، غرفه‌های عرضه محصولات فرهنگی، نان قدس رضوی و کتابدانه نیز به ارائه خدمت به نمازگزاران محترم می پردازند. به مناسبت هفته بسیج، حلقه‌های صالحین پیش از برگزاری مراسم نماز جمعه گرد هم می‌آیند. در بخش میزهای خدمت نیز به همین مناسبت بسیج ادارات برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند.